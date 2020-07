A l’occasion de l’Aid el-Idha qui sera célébré vendredi 31 juillet, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) appelle, dans un communiqué publié mercredi 29 juillet 2020, les citoyens à rationaliser leur consommation d’eau et à reporter les usages secondaires après 16h.

L’objectif est de limiter les fortes demandes en eau, particulièrement avec la hausse des températures, souligne la SONEDE dans son communiqué.

“Toutes les mesures nécessaires visant à faire face à la demande croissante en eau. Cependant, les pannes peuvent survenir”, précise-t-elle. Un numéro vert gratuit 80 100 319 est mis à la disposition des clients de la SONEDE pour tout renseignement ou réclamation, outre les numéros des sièges des districts.

Le président directeur général de la SONEDE, Mesbah Hilali, avait récemment déclaré que l’Aïd El-Idha a coïncidé ces dernières années avec le pic estival de la consommation d’eau, et avec des températures élevées et une demande croissante en eau, comme c’est le cas pour cette année.

Cela entraînera des difficultés au niveau de l’approvisionnement en eau dans plusieurs régions, a-t-il dit, où l’équilibre de l’eau entre l’offre et la demande augmente, et même dans d’autres régions qui ont un équilibre entre l’offre et la demande.