Le déficit courant s’est réduit à 2731 millions de dinars (MD), ce qui représente 1,5% du PIB, au terme du mois d’avril 2026, contre 2957 MD (ou 1,7% du PIB) une année auparavant, c’est ce qui ressort des données publiées par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), à l’issue de son Conseil d’Administration, tenue le 3 juin 2026.

Hors énergie, la balance courante a dégagé un excédent de 1461 MD, à fin avril 2026, contre 726 MD, durant la même période de l’année dernière.

La BCT a expliqué cette amélioration par « la bonne tenue de la balance des services et des revenus des facteurs », ce qui a permis « d’atténuer l’impact du creusement du déficit commercial, engendré notamment par la hausse de la facture énergétique ».