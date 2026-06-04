Lors d’une réunion de travail tenue hier mercredi avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), le bureau national du Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie a souligné que la situation financière de la plupart des pharmacies demeure critique et que tout retard supplémentaire dans le paiement de leurs créances ne serait ni acceptable ni supportable, soulignant la nécessité de la mise en œuvre intégrale de l’accord conclu avec le ministère des Affaires sociales.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le syndicat a indiqué que la CNAM a réaffirmé lors de cette réunion son engagement à respecter les accords antérieurs, qui ont été honorés au cours des quatre derniers mois malgré les difficultés, ainsi que son engagement concernant les mois de mai et juin, tout en œuvrant à mettre en place un accord clair pour les six prochains mois, afin de garantir la stabilité de la relation contractuelle entre le CNAM et les pharmacies privées.

Le communiqué ajoute que la réunion a également abordé les conséquences du retard de paiement en 2025 et ses répercussions sur la situation fiscale difficile des pharmacies, avec les pénalités de retard et la charge fiscale imposée même par les caisses sociales, qui alourdissent les pénalités de retard lorsque les pharmacies tardent à s’acquitter de leur cotisation sociale.

Le syndicat a estimé que la situation fiscale actuelle, et ce qu’elle implique en termes de « déséquilibres et d’injustice fiscale » à l’égard des pharmacies privées, n’est plus tenable et impose une réponse sérieuse et urgente garantissant l’équité et préservant la pérennité du service, affirmant qu’il continuera à aborder de manière positive et responsable toute voie de règlement sérieuse, mais qu’en contrepartie, elle n’acceptera aucune situation susceptible d’imposer aux pharmacies des charges qu’elles ne sont pas en mesure de supporter, ou de compromettre le droit des citoyens à l’accès aux médicaments.

Cette réunion a été l’occasion de prendre connaissance des progrès importants enregistrés dans le dossier de la numérisation des relations entre la Caisse et les pharmaciens, où il a été convenu de finaliser les conditions techniques nécessaires au passage au traitement à distance, afin de limiter les erreurs, de simplifier les procédures, d’améliorer la qualité des transactions et de garantir la plus grande transparence possible dans les opérations.