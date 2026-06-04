Le nombre de projets réalisés dans le gouvernorat de Gafsa au cours des années 2025 et 2026 a atteint 531 projets, répartis entre marchés publics, études et missions de conseil, pour un coût global estimé à 371 millions de dinars, financés par le budget de l’État et par des financements extérieurs, a indiqué le directeur régional du développement à Gafsa, Adel Taher.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge d’une séance de travail tenue, mercredi, au siège du gouvernorat et consacrée au suivi des projets achevés et en cours de réalisation au titre des années 2025 et 2026, Taher a précisé que ces projets concernent divers secteurs et étaient programmés au cours de la dernière décennie.

Il a ajouté que le secteur de l’équipement arrive en tête de classement en raison de l’importance des grands projets qui y sont réalisés, notamment ceux exécutés par l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU), pour un coût avoisinant 58 millions de dinars, ainsi que les projets routiers menés par la direction régionale de l’équipement et de l’habitat, pour des crédits d’environ 68 MD.

Il a expliqué que les secteurs de la santé et de l’approvisionnement en eau potable occupent la deuxième place en termes de volume d’interventions. Bien que plusieurs projets y soient en cours depuis des années, d’autres ont démarré en 2025 et 2026 et ont déjà fait l’objet d’une réception définitive, a-t-il noté, soulignant que le secteur municipal a enregistré la réalisation de 91 projets pour un montant d’environ MD.