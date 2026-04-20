La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) vient de lancer un appel d’offres national et international pour alimenter la station de dessalement des eaux de Gafsa Ouest en énergie solaire.

Cet appel s’inscrit dans le cadre de la stratégie de transition énergétique et la réduction du coût de production des eaux, et vise à fournir une source d’énergie propre et durable, réduire la facture énergétique de la société et alléger la pression sur le réseau national de l’électricité et du gaz.

Il porte sur la conception, la réalisation clé en main (EPC) et la marche semi industrielle pendant une année d’une centrale photovoltaïque monté au sol d’une puissance nominale minimale de 3 Mégawatts (MW), pour l’alimentation électrique de la Station de dessalement de la SONEDE à Gafsa Ouest.