L’essor de l’IA générative bouscule le financement de la tech : plus de 220 licornes pré-ChatGPT ont perdu leur statut de milliard avec une baisse moyenne de valorisation de 68 %. À l’inverse, le capital se concentre sur les leaders des grands modèles, propulsant la valorisation d’Anthropic à 965 milliards de dollars.

Un recul des valorisations pré-ChatGPT

Selon The Next Web, plus de 220 anciennes licornes seraient repassées sous le seuil de 1 milliard de dollars de valorisation. L’article cite des données PitchBook et évoque une baisse moyenne de 68% pour les start-up ayant levé leur dernier tour en 2021. Les sociétés SaaS sont présentées comme les plus exposées.

Le capital se concentre sur quelques acteurs IA

Cette correction intervient alors que les grands acteurs IA attirent des montants massifs. Reuters indique qu’Anthropic a levé 65 milliards de dollars, pour une valorisation post-money de 965 milliards de dollars, devant OpenAI, valorisée 852 milliards de dollars en mars 2026.

Un marché plus sélectif

Carta confirme une bifurcation du marché. En 2025, les start-up suivies par la plateforme ont levé près de 120 milliards de dollars, mais avec un nombre de tours au plus bas depuis six ans. À partir de la série A, les start-up IA ont obtenu des valorisations supérieures aux non-IA.

Adoption entreprise : Claude et Gemini progressent

SaaStr, citant Enterprise Technology Research, relève qu’OpenAI reste utilisé par 56% des entreprises interrogées en mars 2026, contre 48% pour Claude et 40% pour Gemini. La progression de Claude est liée aux assistants de codage.