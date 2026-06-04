Les ventes des voitures électriques en Tunisie ont dépassé 1100 véhicules durant les quatre premiers mois de l’année 2026, contre moins de 600 unités sur l’ensemble de l’année 2025, a déclaré, jeudi à l’agence TAP, le président de la Chambre syndicale des concessionnaires et des constructeurs automobiles, Ibrahim Dabbech.

Cette hausse remarquable et rapide de la demande traduit, clairement, des indicateurs positifs de croissance d’un marché émergent, qui suscite toutefois un intérêt croissant de la part des consommateurs, stimulé par la diversification des marques disponibles et le développement de l’offre.

En marge de sa participation à la quatrième édition de la Journée de l’innovation dans l’industrie automobile 2026, organisée à Tunis, conjointement par la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce, l’Association tunisienne des fabricants de composants automobiles et l’Agence allemande de coopération internationale, Dabbech a souligné que le secteur ambitionne d’atteindre environ 2000 voitures électriques vendues au cours de cette année.

Il a affirmé que l’État soutient cette tendance afin d’encourager la transition vers des moyens de transport plus respectueux de l’environnement.

En dépit de cette évolution, le marché des véhicules électriques en Tunisie est encore dans ses premiers pas, tant que ces voitures ne représentent qu’une part limitée de l’ensemble du marché automobile, d’où la nécessité d’assurer un développement de l’infrastructure des stations de recharge, d’optimiser les coûts et de renforcer les services de maintenance.