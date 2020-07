La 20ème édition du Festival de la chanson tunisienne aura lieu durant le printemps 2021, sous la direction artistique du chanteur Chokri Bouzayen.

Initialement, le festival a été programmé du 24 au 30 avril sous la direction artistique de l’artiste Ezzedine El Beji. A l’instar des autres activités culturelles et artistiques dans le pays, le festival a été reporté en application des recommandations sanitaires et préventives du nouveau coronavirus.

Un communiqué du ministère des Affaires Culturelles et l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques rappelle que le festival est de retour après une absence de près de 11 ans.

Selon la même source, le nouveau directeur artistique est un habitué et du festival depuis ses débuts. Bouzayen a été également parmi les artistes primés dans le cadre de cette manifestation d’envergure nationale, et ce à deux reprises, en 2004 et 2006.

Créée en 1986, cette manifestation artistique annuelle dédiée à la musique et la chanson tunisienne était habituellement organisée au mois de mars au théâtre municipal de Tunis à la Capitale.

En prévision de la nouvelle date, le ministère souligne que les conditions de participation et la composition des dossiers seront dévoilées à l’ouverture des candidatures. Toutefois, le communiqué ne mentionne pas le sort des candidatures déjà déposée avant le report du festival.

A rappeler qu’un appel à candidatures a été lancé, mi janvier dernier, pour la participation à ce festival qui cible les compositeurs, les poètes, les chanteuses et les chanteurs. Selon le règlement, les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans alors que la date limite pour l’envoi des dossiers était fixée au 16 mars dernier.

Chaque candidat était appelé à “déposer un montant de 100 dinars à verser sur le compte courant du Théâtre de l’Opéra, sachant que ce montant n’est pas remboursable quelque soit la décision du comité de sélection”.

Il était également indiqué que le comité du festival que représente l’institution du Théâtre de l’opéra aura les droits d’exploitation des œuvres lauréates dans les deux compétitions, en vue de leur présentation en Tunisie et ailleurs.

Dans une conférence de presse ayant eu lieu le 10 février dernier à la Cité de la Culture, le comité directeur du festival avait annoncé tous les détails pour cette édition qui prévoyaient plusieurs nouveautés dans le cadre de la Compétition nationale.