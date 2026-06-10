L’Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ) lève le voile sur une radiographie inédite du tissu productif national. Si la moitié des opérateurs a franchi le Rubicon de la transition technologique, les disparités d’assimilation révèlent un capitalisme tunisien à deux vitesses, suspendu entre barrières financières et déficits organisationnels.

Un basculement statistique majeur porté par les petites entreprises

L’affirmation d’Alfa Bouziane, directrice des études et de l’économie de la connaissance à l’ITCEQ, ce mercredi 10 juin 2026, marque un point d’inflexion dans l’analyse de notre compétitivité globale. Selon une vaste enquête sectorielle menée par l’institut, 50% des entreprises tunisiennes sont désormais pleinement engagées ou en phase d’engagement actif dans une démarche de transformation numérique. Ce chiffre, loin d’être anecdotique, prend tout son sens à la lueur de la méthodologie employée.

L’ITCEQ a passé au crible un échantillon hautement représentatif de 2 700 structures, dont 70% sont des petites entreprises. Que la moitié du tissu économique, majoritairement composé de TPME, intègre l’intelligence artificielle et les technologies avancées prouve que la digitalisation n’est plus un luxe de grand groupe, mais un impératif de survie sur les marchés locaux et internationaux.

De l’acquisition à la valorisation : les quatre piliers de la maturité digitale

L’apport conceptuel de cette étude réside dans le dépassement du simple critère de l’équipement informatique. L’approche de l’ITCEQ évalue le cycle complet de l’innovation à travers quatre étapes critiques : l’acquisition, l’assimilation, l’exploitation et la valorisation réelle des technologies. C’est ici que se joue la rentabilité des investissements immatériels.

L’environnement technologique interne ne se résume pas à l’achat de logiciels ou de serveurs. Il dépend structurellement de la culture organisationnelle et de l’édification d’un cadre managérial propice au déploiement de ces nouveaux outils. L’intégration de l’IA exige une refonte des processus, sans laquelle les technologies acquises restent sous-exploitées et incapables de générer des gains de productivité mesurables.

Le paradoxe tunisien : ressources financières contre agilité stratégique

L’analyse qualitative menée par Alfa Bouziane met en exergue un double blocage asymétrique au sein des entreprises tunisiennes. D’un côté, un segment d’opérateurs affiche une maturité numérique et une vision stratégique hautement développées, mais se heurte violemment au mur du financement et à la pénurie de compétences humaines spécialisées.

À l’opposé, des structures financièrement robustes et dotées de moyens conséquents s’avèrent incapables de suivre le rythme effréné de la transition technologique, plombées par des rigidités internes. Pour maximiser l’impact de la transformation digitale sur la compétitivité globale de la Tunisie, l’urgence est à la restructuration interne, à la hiérarchisation claire des priorités et à l’ancrage d’une culture de veille technologique permanente.