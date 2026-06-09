Le village agricole d’el krib, au nord ouest de Tunisie, a été au mois d’avril 2026, le théâtre d’un évènement agro-écologique à portée développementale d’une grande spécificité. Le village, spécialisé dans la céréaliculture et l’oléiculture, a reçu la visite d’une mission de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), union composée d’ONG de société civile ayant pour mission d’influencer, d’encourager et d’assister, dans le monde entier, la conservation de l’intégrité et de la biodiversité de la nature. Elle est chargée, également de s’assurer que l’utilisation des ressources naturelles est faite de façon équitable et durable.

A l’origine de cette nouvelle tendance, un constat: «La science fonctionnant toute seule n’est plus acceptable : les utilisateurs et les citoyens demandent à être entendus et associés à la recherche agricole».

Objectif des living labs: diffuser des pratiques agro-écologiques à grande échelle

Au cours de cette visite les experts de l’UICN se sont rendus au Living Lab d’El Krib. Il s’agit d’un structure groupant des profils hétérogènes où techniciens, simples citoyens et exploitants agricoles réfléchissent, ensemble, aux fins d’entreprendre des travaux de recherche sur les cultures locales, d’en évaluer la biodiversité et valider les innovations mises au point, à cette occasion.

A el Krib, l’UICN a appliqué , durant cinq jours (5-9 avril 2026) sur le terrain, « le Land Health Monitoring Framework (LHMF) », un cadre de suivi de la biodiversité fonctionnelle, pour identifier les indicateurs les plus adaptés aux exploitations céréalières et oléicoles au Nord-Ouest.

Concrètement, la mission, a examiné, à la faveur, d’entretiens avec les agriculteurs locaux, les sols dégradés, les effets de sécheresse, l’érosion et autres phénomènes de dégradation…

Objectif des living labs: diffuser des pratiques agro-écologiques à grande échelle, au plus près des réalités locales et esquisser des solutions pour construire des systèmes agricoles plus résilients et durables.

Selon nos informations le projet d’el Krib a enregistré des succès évidents. C’est ce qui a amené d’autres partenaires de la Tunisie, à l’instar, du programme Horizon Europe (2025-2027) qui a pour objectif la promotion de l’innovation et de la recherche et de lancer , au mois de mars dernier, dans la même localité d’El Krib, autre Living Lab.

« La science fonctionnant toute seule n’est plus acceptable : les utilisateurs et les citoyens demandent à être entendus et associés à la recherche agricole. »

Ce second projet sera développé, cette fois ci dans le cadre du projet européen «Trans-Sahara pour une agroforesterie durable en Afrique». Ce projet vise à renforcer la résilience des communautés rurales face au changement climatique en Afrique en s’appuyant sur des systèmes agroforestiers durables.

Il utilise l’approche Water Energy Food Ecosystems (WEFE/Eau-Énergie-Alimentation-Écosystèmes), plaçant la sécurité de l’eau au centre de la conception, de l’installation et de la gestion des systèmes agroforestiers pour répondre à des défis : sécheresse, dégradation des terres, rareté de l’eau…Abstraction faite de l’expertise développée dans la localité agricole d’El Krib, le mécanisme des laboratoires vivants (living lab) bénéficie d’un intérêt international de plus en plus grand.

« Le second projet sera développé dans le cadre du projet européen Trans-Sahara pour une agroforesterie durable en Afrique, s’appuyant sur l’approche WEFE. »

Les living labs reconnus à l’international

Les premiers à s’en occuper, sont des organismes canadiens et français qui ont le plus investi depuis, une dizaine d’années, pour le développement des living labs, ces dispositifs de recherche participatifs et innovants qui placent l’usager au cœur des préoccupations.

A preuve, le premier Forum international des laboratoires vivants dans les agroécosystèmes a été co-organisé, à Montréal du 4 au 6 octobre 2023, par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et l’Institut de recherche public français œuvrant pour un développement cohérent et durable de l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE).

Et pour être plus ou moins complet sur le sujet, nous pensons que cette pratique agro-écologique gagnerait à être généralisée à tout l’écosystème agricole en Tunisie pour une simple raison . L’ensemble des chercheurs agricoles en Tunisie estiment que la relance d l’agriculture passe indéniablement par l’association des exploitants agricoles aux solutions.

L’option pour la généralisation des living labs serait la panacée !!!!

Abou SARRA