Des spécialistes et chercheurs ont souligné au cours d’une journée d’étude à la maison du vétérinaire à Tunis, l’importance de la biotechnologie pour le développement des secteurs médical, environnemental, animal et végétal.

La professeure à la faculté des sciences de Tunis, Ghada Barakat, a souligné que cette journée d’étude sur la biotechnologie dans sa première édition vise à rassembler les établissements et structures de recherche en Tunisie, ainsi que les fournisseurs utilisant les techniques de biotechnologie.

Cette rencontre a également offert l’opportunité de présenter et de valoriser les recherches réalisées dans le domaine de la biotechnologie, avec la participation d’experts et de représentants des centres de recherche, d’établissements universitaires et d’entreprises actives dans les secteurs de la biotechnologie pour débattre des défis auxquels ils sont confrontés au cours des différentes étapes de la recherche et l’examen des solutions mises en œuvre, pour y faire face, notamment dans le contexte des changements climatiques et des nouvelles maladies, a indiqué l’intervenante.

La biotechnologie ou technologie vitale, est un domaine scientifique qui combine la biologie et la technologie dans le but d’utiliser des organismes vivants ou leurs composants (tels que les cellules, les bactéries, les enzymes et l’ADN) et développer des produits ou services au bénéfice de l’homme.

Les applications de la biotechnologie couvrent de nombreux domaines dont notamment, la santé pour la production de vaccins, de médicaments, de thérapies géniques. Elle inclut également le secteur industriel grâce à l’utilisation d’organismes microscopiques pour produire des substances chimiques, ainsi que le domaine environnemental pour le traitement des eaux polluées et l’élimination des déchets de manière écologique.

De son côté, la représentante de l’entreprise “Promotion Scientifique” Nermine Ghazouani, a affirmé que son entreprise, spécialisée dans la fourniture de matériels scientifiques et de produits chimiques au profit des laboratoires de recherche et des pharmacies dans les secteurs des industries alimentaires et les centres de recherche et d’enseignement, a mis à la disposition des chercheurs les équipements et les outils scientifiques nécessaires à la réalisation de leurs recherches et les accompagne au cours du travail sur le terrain.

L’entreprise cible les structures publiques et privées afin de faciliter l’accès aux équipements et matériels à faible coût, utilisés notamment pour analyser la signature chimique de tout produit, liquide ou solide, détecter les substances narcotiques et analyser la composition de l’ADN et de l’ARN.

Elle a précisé qu’en matière de santé, la biotechnologie est utilisée pour réduire les taux de maladies infectieuses par l’intermédiaire de l’ARN et des technologies de l’ADN, ainsi que pour les nouvelles découvertes ciblées.

Pour sa part, le responsable de l’entreprise “Technologies de la Vie” Amine Hanachi, a affirmé que son entreprise est spécialisée dans les domaines de la biologie moléculaire et l’analyse de l’ADN et fournit ses services aux laboratoires de recherche scientifique et aux secteurs des industries alimentaires et pharmaceutiques, directement ou indirectement.

Il a précisé que l’entreprise “Technologies de la Vie” est spécialisée dans la réalisation de tests de stérilité et l’évaluation de la commercialisation des médicaments.

Il a relevé que la biotechnologie a couvert tous les domaines et contribué à de nombreuses découvertes scientifiques, au développement de l’immunologie, à la recherche sur les cellules et au développement de médicaments et de vaccins.

A noter que cette journée d’étude a été organisée par l’institution “CTE Consulting Développement” en partenariat avec l’Institut supérieur des technologies médicales de Tunis, l’ordre national des médecins vétérinaires et le projet AgroFig relevant de la faculté des sciences de Tunis.