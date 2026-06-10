Les « Aigles de Carthage » s’apprêtent à disputer trois rencontres décisives lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, qui débutera le jeudi 11 juin 2026 et se poursuivra jusqu’au 19 juillet. Les supporters tunisiens et arabes attendent avec impatience les débuts de la sélection nationale dans cette compétition mondiale.

La Tunisie entamera son parcours face à la Suède lors de son premier match, prévu le lundi 15 juin 2026 à 03h00 (heure de Tunis). Cette rencontre inaugurale se disputera au Stade BBVA, au Mexique. Les Aigles de Carthage tenteront d’y décrocher un résultat positif afin de renforcer leurs chances de qualification.

Lors de la deuxième journée, la sélection tunisienne affrontera la Japon le dimanche 21 juin 2026 à 05h00 (heure de Tunis). La rencontre se jouera également au Stade BBVA. Ce duel s’annonce particulièrement exigeant face à une équipe japonaise réputée pour sa vitesse et sa discipline tactique.

Les hommes de la Tunisie concluront la phase de groupes par une affiche de haut niveau contre les Pays-Bas, le vendredi 26 juin 2026 à minuit (00h00, heure de Tunis). Pour cette dernière rencontre, la délégation tunisienne se déplacera aux États-Unis, au Arrowhead Stadium. Ce choc européen pourrait s’avérer déterminant dans la course à la qualification pour le tour suivant.

Programme des matchs de la Tunisie