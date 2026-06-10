Le manque d’infrastructures de recharge, la faiblesse des services après-vente et les difficultés d’approvisionnement en pièces de rechange freinent l’adoption des véhicules électriques par les agences de location en Tunisie, a averti mardi le président de la Chambre nationale syndicale des loueurs de voitures (CNSLV), Habib Maâoui.

« Dispose-t-on de stations de recharge sur l’ensemble du territoire ? », s’est interrogé Maâoui dans un entretien à la Radio Nationale, soulignant que ces obstacles persistent malgré les assurances des concessionnaires. L’usage des véhicules électriques demeure ainsi cantonné à un nombre restreint d’entreprises membres liées à leurs clients par des contrats de longue durée.

Ce constat intervient dans un contexte de faible pénétration du véhicule électrique : sur 93 095 voitures vendues en Tunisie en 2025, seules 540 unités étaient électriques, selon la Chambre nationale des concessionnaires automobiles. La CNSLV, forte de plus de 700 entreprises exploitant un parc de plus de 33 000 véhicules, aspire néanmoins à atteindre 2 000 ventes de voitures électriques en 2026.

Pour stimuler ce marché, la loi de finances 2026 a introduit plusieurs incitations fiscales, dont des exonérations de droits de douane et de taxe de consommation, une TVA ramenée à 7 % contre 19 % auparavant, ainsi qu’une réduction de 50 % des taxes d’immatriculation et de circulation.

Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie nationale visant à porter le nombre de véhicules électriques à 50 000 et celui des points de recharge à 5 000 d’ici 2030, alors que le secteur des transports représente environ 30 % de la consommation finale d’énergie du pays et plus d’un quart de ses émissions de gaz à effet de serre. L’État a par ailleurs consacré quelque 7,1 milliards de dinars en 2025 aux subventions des carburants.