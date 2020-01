La Bourse de Tunis clôture la séance du vendredi, 31 janvier 2020, dans le vert où le Tunindex gagne 0,37% avec 7 054,38 points dans un volume total de 2,891 millions de dinars(MD), selon les données de la Bourse de Tunis.

Du coté de la balance des variations, 26 valeurs s’affichent en rouge à la clôture, contre 24 progressions.

Dans le vert, le titre ” Hannibal Lease ” grimpe de 5,96% à 4,62 dinars(D) suivie par TUNISIE LEASING & FACTORING et SOMOCER qui gagnent respectivement 3,98 % et 3,03% à 11,49 D et 1,02 D.

A la baisse, le titre AETEC chute 5,71 % à 0,33 D tout comme SOTETEL et BH Assurance qui enregistrent une régression de 4,47% et 4,43 % à 5,12 D et 26,05 D.