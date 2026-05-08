La Fédération nationale des communes tunisiennes et l’Agence nationale de gestion des déchets ont signé, jeudi, une convention de partenariat visant à renforcer la coopération en matière de gestion durable des déchets et de gouvernance environnementale.

L’accord, signé par le président de la Fédération, Fathi Majri, et le directeur général de l’Agence, Badreddine Lasmar, prévoit notamment le soutien à la recherche scientifique et à la formation d’étudiants dans le cadre de projets universitaires et de stages, afin de promouvoir le tri sélectif à la source et le concept d’économie circulaire.

Le partenariat ambitionne également d’augmenter le taux de valorisation des déchets, en particulier organiques, à travers des projets municipaux et la diffusion d’expériences locales réussies.

Les deux parties ont souligné l’importance de la coordination entre les différents intervenants pour améliorer la gestion des déchets et renforcer le secteur de la propreté, considéré comme un enjeu sanitaire et environnemental majeur.