Le directeur gÃ©nÃ©ral chargÃ© de la gestion de l’Office des Tunisiens Ã lâ€™Ã©tranger (OTE) Helmi Tlili a annoncÃ© jeudi le lancement, au cours de cette annÃ©e, dâ€™une plateforme numÃ©rique par le bais de l’intelligence artificielle qui permettra aux Tunisiens rÃ©sidents Ã lâ€™Ã©tranger dâ€™accÃ©der aux informations relatives Ã lâ€™investissement en Tunisie.

Cette annonce a Ã©tÃ© faite au cours dâ€™une rencontre rÃ©gionale organisÃ©e par les services du gouvernorat de Bizerte en collaboration avec la dÃ©lÃ©gation rÃ©gionale de l’OTE en vue de prendre toutes les dispositions logistiques et organisationnelles pour assurer les meilleures conditions de retour des Tunisiens rÃ©sidents Ã lâ€™Ã©tranger parmi les habitants de cette rÃ©gion.

Dans ce contexte, le directeur gÃ©nÃ©ral de l’OTE a indiquÃ© que l’office a procÃ©dÃ©, dans le cadre de la promotion de ses services numÃ©riques, Ã la mise Ã jour de son site web pour faciliter aux investisseurs et tunisiens Ã l’Ã©tranger lâ€™accÃ¨s aux services et aux informations.

Il a prÃ©cisÃ© que cette initiative sâ€™inscrit dans le cadre de lâ€™interaction avec les recommandations et les demandes de la communautÃ© tunisienne Ã lâ€™Ã©tranger, en coordination avec les diffÃ©rentes structures concernÃ©es, afin de simplifier les mesures de soutien Ã lâ€™investissement.

Tlili a relevÃ© que l’OTE assume le rÃ´le de “contact unique” pour recevoir les demandes et assurer la coordination avec les services administratifs compÃ©tents et pour faire le suivi des dossiers et complÃ©ter les procÃ©dures nÃ©cessaires, afin de garantir l’efficacitÃ© et la rapiditÃ© dans le traitement des dossiers.

Il a soulignÃ© qu’un “espace de l’investisseur” a Ã©tÃ© crÃ©Ã© au siÃ¨ge social de l’OTE, outre la mise Ã disposition dâ€™un espace consacrÃ© au traitement des aspects sociaux pour les personnes ayant rencontrÃ© des difficultÃ©s liÃ©es Ã la migration.

Par ailleurs, le responsable a prÃ©cisÃ© que dans le cadre de la “stratÃ©gie de retour” et aprÃ¨s la rÃ©ussite des prÃ©cÃ©dentes confÃ©rences rÃ©gionales, une rencontre rÃ©gionale sera organisÃ©e en juillet prochain, en coordination avec le gouverneur de Bizerte, sur “lâ€™investissement direct et les opportunitÃ©s dâ€™investissement”, Ã la lumiÃ¨re des orientations du plan de dÃ©veloppement 2026-2030.

Il a affirmÃ© que l’OTE renouvellera son dispositif de soutien pour les billets dâ€™avion aux familles souhaitant revenir au pays, quel que soit leur pays de rÃ©sidence, et fournira divers services dâ€™accompagnement social dans les pays de rÃ©sidence.

Il a notÃ© que ces efforts sâ€™inscrivent dans le cadre de la stratÃ©gie nationale visant Ã renforcer les transferts financiers et lâ€™investissement et Ã activer les “transferts de connaissances” et les “transferts de dÃ©veloppement” mise Ã part le soutien aux mÃ©canismes de protection et dâ€™accompagnement social.