Le portefeuille MyINVESTIA franchit un cap psychologique majeur avec une performance globale de +10,69% et une progression spectaculaire au classement général : 331ᵉ sur 14 116 participants. Dans un marché tunisien redevenu clairement haussier, la stratégie de rotation sectorielle engagée depuis plusieurs semaines commence à produire pleinement ses effets.

La séance du 7 mai marque surtout l’explosion de la contribution des valeurs industrielles et bancaires, dans un contexte de forte amélioration des flux sur le marché principal. Selon la physionomie officielle de la BVMT, les échanges sur le marché actions ont dépassé 11 MDT, avec un Tunindex en hausse de 0,73% et un Tunindex20 à +0,88%.

Le portefeuille atteint désormais une valeur totale de 55 343,24 DT, contre le capital initial de 50 000 DT, soit un gain latent de plus de 5 300 DT.

SOTUVER devient la locomotive du portefeuille

La grande vedette du portefeuille reste incontestablement SOTUVER.

Avec un gain latent de +61,24%, la valeur représente désormais la première contribution positive du portefeuille avec plus de 3 000 DT de plus-value. Le titre bénéficie clairement du retour massif des flux vers les industrielles exportatrices et du regain d’intérêt observé sur les valeurs liées à l’industrie et aux matériaux.

Cette dynamique rejoint d’ailleurs la tendance générale observée sur le marché : les indices des biens et services industriels figurent parmi les secteurs les plus actifs de la séance.

Autre moteur puissant : Poulina Group Holding, qui affiche désormais +18,30%, confirmant son statut de valeur défensive et de croissance dans le contexte actuel.

Le repositionnement sectoriel porte ses fruits

Les arbitrages réalisés ces dernières semaines commencent à transformer profondément la physionomie du portefeuille :

ONE TECH dépasse désormais +11%

dépasse désormais +11% ATL franchit +20%

franchit +20% AMEN BANK et BIAT accélèrent fortement

accélèrent fortement Délice Holding reste solide malgré une progression plus modérée

reste solide malgré une progression plus modérée TPR reste encore en phase de consolidation

L’entrée de SFBT et le renforcement de Délice traduisent une orientation plus défensive et plus équilibrée.

Le portefeuille se rapproche du Top 300

Avec un classement désormais situé dans le Top 2,35% du concours, le portefeuille entre dans une zone où la gestion devient beaucoup plus tactique.

La liquidité disponible tombe à 2 988 DT, ce qui réduit fortement la marge de manœuvre pour de nouveaux arbitrages agressifs. La priorité devient donc :

la sécurisation des gains sur les lignes fortement haussières,

le maintien de l’exposition aux valeurs leaders,

et la surveillance des risques de correction rapide.

Le portefeuille présente désormais une structure beaucoup plus mature :

forte exposition industrielle,

noyau bancaire solide,

composante consommation défensive,

diversification technologique.

Les prochains enjeux

Le marché tunisien entre probablement dans une phase plus sélective.

La hausse devient moins généralisée et davantage pilotée par :

les publications financières,

les flux institutionnels,

et les arbitrages sectoriels.

Dans ce contexte, trois dossiers devront être surveillés de très près :

SOTUVER → risque de prises de bénéfices après une hausse exceptionnelle TPR → potentiel de rattrapage encore intact SFBT → possible réveil progressif des valeurs défensives à dividendes

Le portefeuille conserve néanmoins un profil offensif cohérent avec l’objectif du challenge : battre nettement le Tunindex tout en accélérant la remontée dans le classement général.

À ce stade, la stratégie déployée depuis mars commence clairement à porter sa signature : rotation rapide, arbitrages disciplinés et concentration sur les leaders du momentum tunisien.