L’Union européenne (UE) a lancé, jeudi, une plateforme numérique dédiée à la cartographie des projets financés en Tunisie, dans le but de renforcer la transparence et le suivi de ses programmes de coopération dans le pays.

La plateforme, qui recense actuellement 87 projets, fournit des informations détaillées sur chaque initiative, notamment son coût, ses objectifs et son état d’avancement, a indiqué Faten Mtir, chargée de la communication auprès de la délégation de l’UE en Tunisie.

L’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Giuseppe Perrone, a précisé que l’outil couvre l’ensemble du territoire tunisien et permet de suivre les projets en cours jusqu’à une année après leur achèvement.

Selon le diplomate européen, le montant des projets européens actuellement en cours en Tunisie atteint 1,35 milliard d’euros, incluant notamment des financements accordés par les banques européennes.

Il a également souligné que près de 3.500 entreprises européennes sont implantées en Tunisie, générant environ 480.000 emplois.

Perrone a affirmé que l’UE s’inscrit dans « un partenariat de longue haleine » avec la Tunisie, fondé sur une vision commune et dépassant le cadre des gouvernements successifs pour englober les dimensions économique, culturelle et sociétale.

Abordant la question migratoire, l’ambassadeur a estimé que Tunis et Bruxelles partagent un intérêt commun dans la lutte contre les réseaux de trafic d’êtres humains.

Il a indiqué que l’appui européen à la Tunisie dans ce domaine repose notamment sur le soutien aux organisations œuvrant pour la protection des réfugiés ainsi que sur l’encouragement à la migration légale.

« La migration est un phénomène positif, mais elle doit s’inscrire dans un cadre légal », a-t-il déclaré, rejetant toute idée d’« externalisation » par l’Europe de la gestion de la migration irrégulière.