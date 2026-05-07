Le Conseil du marché financier (CMF) a indiqué, dans un communiqué, avoir publié des états financiers annuels des intermédiaires en bourse et des sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, clôturés au 31 décembre 2025, sur son site officiel, accompagnés de principaux indicateurs financiers relatifs à leur activité, aux fins de renforcer la transparence et l’accès à l’information et d’ ancrer les principes de la bonne gouvernance.

Le CMF a précisé qu’il avait pris l’initiative de publier les états financiers annuels des intermédiaires en bourse, conclus le 31 décembre 2025, ainsi que les principaux indicateurs financiers relatifs à leurs activités, dans le cadre du renforcement des exigences de la transparence et de l’ancrage du principe d’accès à l’information.

Le CMF a souligné que cette initiative reflète l’intérêt à mettre en place à la disposition des investisseurs et du public, des données financières exactes, harmonisées et accessibles, ce qui contribue à améliorer la prise de connaissance des spécificités du secteur de l’intermédiation en bourse et à suivre l’évolution de ses performances, ainsi que ses risques.

Le CMF a ajouté que cette mesure montre le rôle primordial de la communication financière, en matière d’ancrage des principes de la bonne gouvernance, ainsi que de renforcement de la protection des fonds des clients. Il s’agit également de la préservation de l’intégrité du marché financier et le renforcement de la confiance des intervenants.

Dans le même contexte, le CMF a indiqué qu’il avait également publié les états financiers annuels des sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, clôturés au 31 décembre 2025, accompagnés de principaux indicateurs financiers relatifs à leur activité.

Le CMF a souligné que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la publication continue des états financiers des acteurs du marché, réaffirmant son engagement constant à soutenir la transparence, à renforcer l’accès à l’information et l’intégrité du marché financier.