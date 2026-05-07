Un Forum économique Tunisie–Ombrie, rassemblant un large éventail d’entrepreneurs, de responsables institutionnels s’est tenu, lundi 4 mai 2026, à Pérouse, capitale de la région Ombrie,(centre de l’Italie), a indiqué le Centre de promotion des exportations (CEPEX), dans un communiqué publié jeudi à Tunis.

Organisé à l’initiative de l’ambassade de Tunisie à Rome, en partenariat avec la Chambre de commerce d’Ombrie, et avec la collaboration des bureaux du CEPEX et de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) à Milan, ainsi que de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne, ce forum s’inscrit dans le cadre de la dynamique du “Roadshow” engagée depuis 2024, à travers les régions italiennes.

Cette nouvelle étape du “Roadshow” a permis de mettre en valeur l’offre tunisienne dans ses dimensions commerciale, industrielle et d’investissement, tout en favorisant des échanges directs et ciblés avec les opérateurs économiques de la région.

L’objectif demeure de rapprocher les entreprises tunisiennes et italiennes, d’identifier des opportunités concrètes de partenariat et de consolider la présence des produits tunisiens sur le marché italien.

Les perspectives de développement des échanges commerciaux entre l’Ombrie et la Tunisie sont estimées à 686 millions d’euros dans des filières clés, telles que les métaux, le textile et la mécanique. Cela confirme l’intérêt stratégique de renforcer davantage les liens économiques entre les deux rives de la Méditerranée, a souligné le CEPEX.

Actuellement, les échanges commerciaux atteignent environ 93,1 millions d’euros, dont 70,6 millions d’euros d’exportations tunisiennes et 22,5 millions d’euros d’importations.

Dans son intervention, le représentant du CEPEX à Milan, Anis Basti est revenu sur le parcours de la Tunisie depuis l’indépendance en vue de son intégration progressive dans l’espace euro-méditerranéen, soulignant les étapes qui ont permis au pays de s’affirmer comme plateforme régionale pour l’industrie, l’innovation et le commerce.

Il a mis en exergue les performances de l’appareil productif tunisien, fondées non seulement sur des atouts géographiques et naturels, mais surtout sur des compétences scientifiques, managériales et entrepreneuriales reconnues.

“Ces acquis positionnent aujourd’hui la Tunisie parmi les destinations privilégiées des partenaires européens, notamment italiens, dans un contexte marqué par le nearshoring (stratégie d’externalisation des activités commerciales et de production dans des pays proches géographiquement), et la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement”.

Et d’ajouter que “dans un environnement international caractérisé par des tensions géopolitiques et une recherche accrue de sécurisation des flux commerciaux, cette rencontre intervient à un moment stratégique pour réaffirmer la Tunisie comme destination de confiance et de création de valeur, capable d’allier réactivité, qualité et compétitivité”.

La séance s’est conclue par deux témoignages d’entrepreneurs italiens de la région Ombrie établis en Tunisie, mettant en évidence le potentiel et la solidité du partenariat économique tuniso-italien.