Les courts du Tennis Club de Tunis s’apprêtent à accueillir la 21ᵉ édition du Kia Tunis Open, inscrit au calendrier de l’ATP Challenger Tour 75, du 11 au 16 mai courant.

Dans ce cadre, le directeur général de Kia Tunisie, Riadh Annabi, a annoncé le renouvellement du contrat de partenariat officiel avec le Tennis Club de Tunis pour parrainer le Kia Tunis Open pendant trois années supplémentaires. Il a affirmé que cette décision représente un défi stratégique et un engagement responsable envers le sport tunisien, dans le contexte économique actuel.

Un partenariat stratégique au-delà du sponsoring classique

Dans une déclaration accordée à Webmanagercenter, mercredi 7 mai 2026, en marge de la conférence de presse consacrée aux derniers préparatifs de la 21ᵉ édition du Kia Tunis Open, que la Tunisie accueillera du 11 au 16 mai 2026, Riadh Annabi a expliqué que l’engagement de Kia à rester partenaire du tournoi pour trois années supplémentaires ne relève pas d’une simple décision financière.

Il s’agit, selon lui, de la concrétisation de la vision de l’entreprise, fondée sur des relations durables et de long terme, loin des parrainages saisonniers ponctuels. Il a souligné que le tennis constitue un pilier essentiel de la stratégie de communication et de marketing de la marque. Le renouvellement de ce contrat devient ainsi, selon ses termes, « un acte responsable » destiné à soutenir la continuité de cet événement sportif majeur.

Hausse du soutien et amélioration des performances

Riadh Annabi a révélé une augmentation du soutien financier accordé au tournoi dans le nouveau contrat. Cette démarche s’inscrit dans une volonté continue d’améliorer le niveau de l’événement d’une édition à l’autre.

« Nous croyons à la logique d’un véritable partenariat. Plus nous renforçons notre soutien, plus nous attendons, en retour, du Tennis Club de Tunis qu’il poursuive l’amélioration de ses performances organisationnelles. Nous suivons cela de près afin de garantir une édition exceptionnelle, supérieure aux précédentes », a-t-il déclaré.

Un pari sur le succès et le rayonnement international

Le directeur général de Kia Tunisie a insisté sur l’investissement important de l’entreprise dans la promotion et l’identité visuelle du tournoi. Il a qualifié les dépenses actuelles de « double investissement », combinant soutien financier direct et marketing intensif.

Riadh Annabi a conclu en affirmant que l’ambition majeure de cette édition est d’atteindre le plus haut niveau de succès public et de rayonnement international. L’objectif est d’assurer un retour sur investissement solide et de consolider la place du tournoi comme événement sportif mondial organisé sur le sol tunisien.