Le groupe français “Asteelflash”, spécialisé dans les services de fabrication électronique (EMS) et les solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, envisage de lancer prochainement une extension de sa filiale tunisienne.

Cette annonce a été faite, jeudi, par le ministre de l’Équipement et de l’Habitat et ministre par intérim de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Salah Zouari, à l’issue d’une réunion tenue à Tunis avec une délégation du groupe conduite par le PDG d’”Asteelflash Tunisie”, Nicolas Denis.

Cité dans un communiqué du ministère de l’Industrie, le responsable français a souligné la volonté de son entreprise de faire de la Tunisie “une destination de choix pour les investissements dans l’industrie électronique à l’échelle mondiale”, mettant en avant les compétences et la qualification des ressources humaines tunisiennes.

De son côté, Salah Zouari a réaffirmé l’engagement du département à attirer de nouveaux investissements dans cette filière stratégique, notamment après la signature, en avril 2026, de la “Charte de compétitivité du secteur des industries électroniques à l’horizon 2030”. Cette feuille de route ambitionne de porter les exportations du secteur à près de 5 milliards de dinars et de créer 10 000 emplois qualifiés.

Présent en Tunisie depuis 25 ans, “Asteelflash” emploie actuellement quelque 1 500 ingénieurs et cadres.