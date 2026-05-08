La ConfÃ©dÃ©ration des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a mis en garde contre une Â« cashification Â» croissante de lâ€™Ã©conomie tunisienne, estimant que la mise en Å“uvre simultanÃ©e de plusieurs rÃ©formes, dans un contexte de fortes tensions rÃ©sultant du financement de lâ€™Ã‰tat et dâ€™une prÃ©fÃ©rence accrue pour le cash, a produit des effets dÃ©favorables sur lâ€™accÃ¨s des PME au financement.

Dans une note dâ€™orientation Ã©laborÃ©e par lâ€™Ã©conomiste Mehdi Bhouri et intitulÃ©e Â«PME tunisiennes : piÃ©gÃ©es par le cash, comment la cashification de lâ€™Ã©conomie asphyxie le tissu productifÂ», la CONECT a indiquÃ© que les PME font face Ã un Â« quintuple Ã©tau Â», caractÃ©risÃ© notamment par le rationnement du crÃ©dit bancaire, la progression des paiements en espÃ¨ces, la contraction du crÃ©dit commercial interentreprises aprÃ¨s la rÃ©forme des chÃ¨ques, lâ€™Ã©largissement de lâ€™assiette fiscale et une orientation accrue des banques vers le financement de lâ€™Ã‰tat.

Le document souligne que les crÃ©ances bancaires sur lâ€™Ã©conomie nâ€™ont progressÃ© que de 2,8% en 2025, un niveau infÃ©rieur Ã lâ€™inflation, tandis que les crÃ©ances sur lâ€™Ã‰tat ont augmentÃ© de 21,5%, accentuant ainsi un effet dâ€™Ã©viction au dÃ©triment du financement des entreprises. La CONECT pointe une accÃ©lÃ©ration de la circulation du cash hors du systÃ¨me bancaire, avec un ratio billets et monnaies en circulation/masse monÃ©taire atteignant un niveau historiquement Ã©levÃ© de 18,3%, illustrant une forte progression de lâ€™usage du cash.

Le note alerte, par ailleurs, sur un scÃ©nario de Â« double moteur Â» en 2026, combinant une reprise de lâ€™inflation et la poursuite de la hausse du cash, susceptible dâ€™entraÃ®ner une contraction du crÃ©dit Ã lâ€™Ã©conomie et une dÃ©gradation des conditions de financement des PME.

Des pistes pour soutenir le financement des PME

Pour attÃ©nuer ces risques, la CONECT propose plusieurs mesures immÃ©diates, dont la mise en place dâ€™un dispositif dâ€™affacturage garanti par lâ€™Ã‰tat afin de soutenir le financement du cycle dâ€™exploitation des PME, ainsi que lâ€™instauration de seuils progressifs de traÃ§abilitÃ© des paiements, conciliant simplification des transactions et inclusion financiÃ¨re.

Elle recommande, Ã©galement, des incitations au paiement digital, notamment via une rÃ©duction de la TVA sur les transactions Ã©lectroniques, la baisse des commissions bancaires sur les paiements Ã©lectroniques et la subvention de lâ€™acquisition de terminaux de paiement Ã©lectronique (TPE) pour les PME. Parmi les rÃ©formes structurelles avancÃ©es figurent ,aussi, le renforcement du fonds de garantie des dÃ©pÃ´ts bancaires, la diversification des sources de financement souverain pour allÃ©ger la pression sur les banques locales, ainsi quâ€™une meilleure prÃ©visibilitÃ© fiscale afin de limiter la thÃ©saurisation et les fuites vers lâ€™informel.

La CONECT a appelÃ© Ã lâ€™organisation dâ€™une table ronde nationale sur le financement des PME, rÃ©unissant la Banque Centrale, les banques, les organisations patronales et le ministÃ¨re des Finances afin d’Ã©laborer un plan d’action concertÃ© pour le financement des PME.

Enfin, elle a suggÃ©rÃ© la production par la BCT dâ€™un rapport analytique sur lâ€™impact de la rÃ©forme des chÃ¨ques sur le crÃ©dit commercial inter-entreprises et la mise en place dâ€™un observatoire permanent du financement des PME, associant le secteur bancaire et les organisations patronales.