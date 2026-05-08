À l’occasion du lancement officiel de la 21ᵉ édition du Kia Tunis Open, l’UBCI renouvelle, pour la troisième année consécutive, son engagement en tant que partenaire officiel de ce rendez-vous emblématique du tennis, qui se tiendra du 11 au 16 mai 2026 au Tennis Club de Tunis.

À l’image de l’UBCI, ce partenariat incarne une alliance fondée sur des valeurs partagées d’excellence, de confiance mutuelle et d’engagement collectif. Cette édition constitue une nouvelle occasion de réaffirmer notre volonté de soutenir les dynamiques positives, de contribuer au rayonnement du sport tunisien, mais également d’encourager les parcours inspirants qui naissent sur et autour des courts.

À travers sa présence au Kia Tunis Open, l’UBCI entend également offrir au public une expérience enrichie grâce à un espace dédié au sein du village du tournoi, pensé comme un lieu d’échange, de découverte et de proximité.

« Le respect, la persévérance, l’esprit d’équipe et la quête de la performance, autant de principes qui guident le tennis, résonnent profondément avec les valeurs que nous défendons dans notre activité bancaire », a déclaré M. Nabil LAKHOUA, Directeur du Réseau Commercial UBCI, avant d’ajouter « Notre partenariat avec le Kia Tunis Open est aussi l’occasion de renforcer notre lien avec la jeunesse tunisienne. Chaque tournoi, chaque match disputé sur les courts, représente une source d’inspiration pour les passionnés de sport. Soutenir ce tournoi, c’est contribuer à son rayonnement ainsi qu’à l’essor du tennis en Tunisie. C’est également affirmer notre engagement en faveur d’un avenir plus inclusif et plus dynamique »

Rendez-vous du 11 au 16 mai 2026 au Tennis Club de Tunis pour une semaine placée sous le signe du sport, du partage et de moments inoubliables.