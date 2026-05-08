La commission de la santé, des affaires de la femme, de la famille, des affaires sociales et des personnes handicapées de l’ARP a consacré ce jeudi, au palais du Bardo, une séance d’audition aux représentants du Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées au sujet du projet de loi relatif à la fabrication des compléments alimentaires.

Le président du syndicat a rappelé que la Tunisie ne dispose pas à ce jour d’une loi réglementant les compléments alimentaires, bien qu’ils soient directement liés à la santé des citoyens, soulignant la nécessité de l’adoption d’une loi globale garantissant la qualité de ces produits et les soumettant à un contrôle strict, permettant de suivre le produit depuis l’acquisition des matières premières nécessaires à sa fabrication jusqu’à sa consommation finale, et offrant la possibilité de le retirer immédiatement du marché en cas de nécessite.

Il a ajouté qu’il était nécessaire de classer les compléments alimentaires en fonction de leurs risques et dangers et de soumettre chaque catégorie à des règles spécifiques en matière de conditions de fabrication, de circuits de distribution, de nature du contrôle et d’autorité administrative et sanitaire compétente.

Dans ce cadre, les représentants du syndicat ont indiqué que les compléments à haut risque, tels que ceux contenant des substances d’origine végétale médicinale, ayant un effet physiologique manifeste ou susceptibles d’interagir avec des médicaments, à un régime strict similaire à celui en vigueur pour les médicaments, que leur fabrication soit soumise aux règles de bonnes pratiques et qu’elle soit effectuée dans des laboratoires scientifiques sous le contrôle des structures compétentes du ministère de la Santé, notamment l’Agence nationale des médicaments et des produits de santé, et sous la supervision d’un pharmacien chargé de veiller au respect de la conformité scientifique et sanitaire du produit, afin de s’assurer de la sécurité de la formulation , du respect des dosages et de la mise en place de conditions de traçabilité et de vigilance permettant de garantir la qualité du produit et la sécurité du consommateur.