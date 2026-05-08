La Tunisie a plaidÃ©, jeudi, pour un accÃ¨s Ã©quitable aux engrais et pour le renforcement de son rÃ´le en tant que hub rÃ©gional de production et de distribution des engrais phosphatÃ©s, Ã lâ€™occasion de la rÃ©union ministÃ©rielle de la ConfÃ©rence MED9++ tenue Ã Rome.

Intervenant par visioconfÃ©rence, le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, de la Migration et des Tunisiens Ã lâ€™Ã©tranger, Mohamed Ali Nafti, a appelÃ© les pays mÃ©diterranÃ©ens Ã adopter une position commune afin dâ€™empÃªcher et de condamner lâ€™instrumentalisation de la faim comme arme, insistant sur lâ€™urgence de garantir la sÃ©curitÃ© alimentaire et lâ€™accÃ¨s aux engrais dans lâ€™espace mÃ©diterranÃ©en.

La rÃ©union, coprÃ©sidÃ©e par les ministres des Affaires Ã©trangÃ¨res de lâ€™Italie, Antonio Tajani, et de la Croatie, Gordan GrliÄ‡ Radman, a rÃ©uni prÃ¨s de 40 Ã‰tats ainsi que plusieurs organisations rÃ©gionales et internationales autour du renforcement de la coordination en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© alimentaire et dâ€™approvisionnement en engrais via le dÃ©troit d’Ormuz.

Dans son intervention, Nafti a prÃ©sentÃ© cinq propositions au mÃ©canisme MED9++ visant Ã renforcer la rÃ©silience agricole et alimentaire dans la rÃ©gion mÃ©diterranÃ©enne. Il a notamment prÃ©conisÃ© la diversification des sources de matiÃ¨res premiÃ¨res nÃ©cessaires Ã la production dâ€™engrais afin de rÃ©duire lâ€™impact des tensions gÃ©opolitiques, ainsi que le soutien Ã la production locale et rÃ©gionale Ã travers des investissements dans les chaÃ®nes de valeur agricoles.

Le ministre a Ã©galement plaidÃ© pour la mise en place de mÃ©canismes de financement innovants et adaptÃ©s aux pays du Sud, la crÃ©ation de systÃ¨mes rÃ©gionaux dâ€™alerte prÃ©coce et de coordination logistique, ainsi que pour un accÃ¨s plus Ã©quitable aux produits agricoles des pays du Sud sur les marchÃ©s europÃ©ens.

Le chef de la diplomatie tunisienne a inscrit ces propositions dans le cadre de lâ€™initiative de lâ€™Union europÃ©enne relative au Pacte pour la MÃ©diterranÃ©e, estimant que le principal dÃ©fi rÃ©side moins dans la multiplication des initiatives que dans la capacitÃ© collective Ã les traduire en engagements concrets, accompagnÃ©s de mÃ©canismes de mise en Å“uvre clairs et de ressources suffisantes.

En conclusion, Nafti sâ€™est prononcÃ© en faveur de la construction dâ€™un secteur agricole Â« fort et rÃ©silient Â», fondÃ© sur des partenariats durables aux niveaux rÃ©gional et international, ainsi que sur la prÃ©servation des ressources hydriques.