Le Conseil national des régions et des districts s’apprête à la tenue, le 13 mai courant, d’une séance plénière consacrée à l’examen et à l’approbation de cinq projets de loi portant sur des conventions de concession pour la production d’électricité à partir de centrales photovoltaïques, dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Gafsa et Gabès, précisément dans les localités d’El Khobna, Mezzouna, (Sidi Bouzid) El Ksar, Segdoud (Gafsa) et Menzel Habib (Gabès).

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant à accélérer la transition énergétique et à accroître la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables.

Dans ce cadre, le Conseil a organisé, jeudi, une journée d’étude avec des experts en ingénierie et en énergie pour approfondir l’examen des aspects techniques et législatifs de ces dossiers.

A cette occasion, le président du Conseil, Imed Derbali, a souligné que ces projets s’inscrivent dans le cadre du processus de la réalisation de la souveraineté énergétique du pays, de l’attraction des investissements et du développement régional.

Il a souligné la nécessité de fournir un cadre législatif adapté à la transition énergétique à l’effet de garantir un équilibre entre l’encouragement de l’initiative privée et la préservation de l’intérêt national.

D’après lui, la Tunisie possède un potentiel solaire prometteur qui sert à renforcer la sécurité énergétique et réduire la dépendance énergétique, considérant que ces projets offrent une opportunité réelle pour renforcer le développement régional et créer des richesses ainsi que de nouveaux emplois dans les régions de l’intérieur.

La Commission de l’investissement et de la coopération internationale au sein du Conseil a récemment mené une série d’auditions impliquant, notamment, le ministère de l’Économie et de la Planification, le secrétariat d’État chargé de la Transition énergétique, le ministère de l’Environnement, ainsi que des représentants de l’organisation patronale “CONECT” dans le cadre de l’examen des projets de loi portant sur des conventions de concession pour la production d’électricité à partir de centrales photovoltaïques.