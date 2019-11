L’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), acteur fédérateur, abrite la 12éme édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat qui se tient du 18 au 24 novembre 2019 ; sachant que cette manifestation est célébrée dans plus de 170 pays à travers le monde.

Chargé de promouvoir l’entrepreneuriat en Tunisie, l’IACE organise donc, en collaboration avec SPARK, les 21 et 22 courant à la Maison de l’Entreprise un événement intitulé “Toumouh Entrepreneur“.

Il constituera une occasion d’échanges et d’apprentissage aussi bien pour les porteurs de projets que pour les porteurs d’idées et futurs entrepreneurs.

A travers cette rencontre, l’IACE souhaite tirer de recommandations et propositions de projets en vue de renforcer son positionnement dans l’entrepreneuriat et offrir une boîte à outils aux entrepreneurs dans les différentes phases de leurs projets.

Pour ce faire, la manifestation réunira experts nationaux, structures d’appui et de soutien privées et étatiques, associations, société civile et entrepreneurs autour de conférences et workshops…

Un premier panel mettra le focus sur les services de développement des entreprises dans la stratégie nationale de l’entrepreneuriat. Ce panel sera une occasion pour présenter les différentes catégories d’appui à la disposition des promoteurs, telles que les plateformes de soutien et les cadres de loi comme le Startup-Act.

Le second panel s’articulera autour des mécanismes de financement, car l’obtention de fonds pour une start up est vitale pour la pérennité du projet.

Le troisième panel sera axé sur les astuces et les conseils de professionnels pouvant aider les entrepreneurs dans leurs parcours, tant sur le plan financier que sur le plan comptable.

La dernière partie sera consacrée à des success stories, un moment de partage indispensable et d’inspiration des jeunes pour lancer leurs propres projets.

Mais parallèlement à Toumouh Entrepreneur, plusieurs manifestations seront organisées par des structures d’appui publiques, privées, des universités, des centres d’affaires, des associations actives dans l’entrepreneuriat, des coworking spaces, des structures d’appui et de soutien aux entrepreneurs sur tout le territoire, dans l’optique de consolider le positionnement de la Tunisie comme hub entrepreneurial et créer le maximum d’effervescence autour de l’écosystème entrepreneurial national.