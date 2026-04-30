Le projet “Catalyser l’entrepreneuriat inclusif” en Tunisie a pris fin jeudi, après une année de réalisation (2025) dans le cadre d’un partenariat entre le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR) et l’Agence allemande de coopération (GIZ) avec un financement global d’environ 150 mille euros.

Dans ce contexte, Nafel Mahjoub, coordinateur des projets au Centre “Cawtar” a souligné dans une déclaration à la TAP que ce projet a permis de renforcer les capacités de 21 entreprises, d’accompagner environ 120 startups et micro-entreprises à travers un programme de formation englobant l’entrepreneuriat, l’éducation financière et le développement de projets numériques aptes à répondre aux exigences du marché et à renforcer l’inclusion économique.

Il a ajouté que ce processus a favorisé l’accompagnement direct des startups pour leur permettre de développer leurs propres modèles d’affaires et les rendre plus inclusifs aux groupes vulnérables et engagés dans la numérisation.

Dans le cadre du soutien aux initiatives prometteuses, les 6 meilleurs projets ont été financés moyennant une enveloppe estimée à 5 mille dinars chacun, outre la participation d’un certain nombre de projets à la manifestation “GITEX Africa Marrakech 2026” qui s’est déroulée du 7 au 9 avril courant au Maroc.

Mahjoub a indiqué que le projet “Catalyser l’entrepreneuriat inclusif” est parvenu à réaliser une répartition géographique équitable des bénéficiaires dans les différentes régions, avec une participation marquante des femmes entrepreneurs (70 pc) et des zones rurales.

Il a précisé que ce programme a ciblé des secteurs prometteurs tels que l’économie verte et circulaire, les technologies de communication et les projets destinés aux personnes en situation de handicap.

De son côté, le directeur du programme de transformation numérique à l’Agence de coopération allemande, a affirmé que ce projet s’inscrit dans un long parcours de coopération entre la Tunisie et l’Allemagne qui dure depuis 70 ans visant à soutenir le climat des affaires et à renforcer sa durabilité.

Il a expliqué que le projet “Incitation à l’entrepreneuriat inclusif” a financé et accompagné les startups et les micro-entreprises dans le but de stimuler l’investissement, créer des opportunités de développement et lever les obstacles rencontrés par les femmes et les groupes vulnérables, tels que l’accès limité au financement ou le manque de soutien technique.

Le responsable a souligné que la Tunisie connaît une dynamique notable en matière de création d’entreprises, nécessitant davantage d’initiatives de soutien. Il a réaffirmé l’engagement de l’Agence de coopération allemande à soutenir d’autres projets en Tunisie au cours de la prochaine période.