Longtemps marginalisé pour des raisons inconnues, apparemment à cause de son inefficacité, l’Office de développement du Centre-Ouest vient de reprendre service. Il a crée, le 15 avril 2026, l’évènement en animant une réunion consacrée aux préparatifs du lancement d’un projet inclusif porteur : « Mobilisation des financements pour accélérer le développement au profit des jeunes et des femmes (+Fin4Youth)». Concrètement, ce projet vise à soutenir l’emploi jeunes et des femmes dans les gouvernorats du centre ouest: Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan.

Selon un communiqué du ministère de l’Economie et de la planification, la réunion a réuni les principaux partenaires du projet, voire les bailleurs et opérateurs : le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

En lien avec les zones d’intervention du corridor économique autour de la voie expresse en cours de réalisation : Sfax – Kairouan- Sidi Bouzid – Kasserine, ce projet se propose de mobiliser les ressources financières requises pour soutenir la création de PME à impact économique et social.

Ce projet porteur a également pour finalité de favoriser l’autonomisation économique et de faciliter l’accès des femmes et des jeunes aux financements privés.

Il vise aussi à améliorer l’employabilité et création d’emplois durables dans des secteurs à fort potentiel.

ABS