Donald Armin Blome, ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, a souligné la possibilité de mettre en place des programmes conjoints tuniso-américains visant à promouvoir le secteur de l’artisanat en Tunisie et à l’étranger, selon un post Facebook publié, jeudi 18 avril, par le ministère tunisien du Tourisme.

Reçu par le ministre tunisien du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, le diplomate américain a indiqué que son pays est le premier marché importateur du produit artisanal tunisien à l’échelle mondiale, soulignant l’attachement des Etats-Unis à soutenir les efforts de la Tunisie en matière de développement économique.

Les USA ont mis en place un programme baptisé “Jobs“, rappelle-t-il, dont l’objectif est d’encourager l’investissement touristique, notamment dans les régions intérieures et à aider les artisans à promouvoir leurs produits.

Pour sa part, Trabelsi a fait savoir qu’il a rencontré, lors de sa participation au festival international “Hollywood Beauty Awards”, des hommes d’affaires américains qui souhaitent investir en Tunisie, notamment dans l’hôtellerie.

Trabelsi et Bloome ont convenu de tenir une séance de travail conjointe afin d’examiner davantage les moyens à même de mettre en place des projets dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat, dans les régions de l’intérieur et sahariennes.