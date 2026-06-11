Mohamed Fadhel Baccouche, président de la Chambre syndicale nationale des propriétaires d’auto-écoles, a démenti les informations circulant sur les réseaux sociaux concernant l’adoption de nouvelles hausses des tarifs de formation à la conduite.

Dans une déclaration accordée à Radio Diwan, il a affirmé que plusieurs tarifs relayés en ligne proviennent de documents et de publications inexacts.

Il a précisé que la Chambre syndicale ne peut légalement imposer un tarif unique à l’ensemble des auto-écoles, une telle démarche étant contraire à la législation relative à la concurrence et aux prix.

Mohamed Fadhel Baccouche a également indiqué que le prix moyen d’un véhicule destiné à l’apprentissage de la conduite était compris entre 16 000 dinars en 2009 et 2010, contre près de 60 000 dinars actuellement. Selon lui, cette hausse n’a pas été accompagnée d’une augmentation comparable des tarifs des séances de formation.

Il a attribué les difficultés du secteur à la baisse du pouvoir d’achat des citoyens, au recul de la demande de permis de conduire ainsi qu’à la diminution du nombre de jeunes appartenant à la tranche d’âge concernée, en raison des évolutions démographiques.

Par ailleurs, il a révélé que le nombre de candidats au permis de conduire a reculé d’environ 25 % entre 2010 et 2024, selon les données de l’Agence technique des transports terrestres.

Concernant les frais des examens, il a précisé que le coût de l’inscription à l’examen du code de la route est d’environ 100 dinars, tandis que les frais des épreuves de circulation et de manœuvre varient entre 150 et 180 dinars.

Pour rappel, plusieurs pages Facebook ont récemment relayé un document évoquant de nouveaux tarifs pour l’apprentissage de la conduite, avec des séances facturées entre 30 et 35 dinars et des frais d’examen atteignant 200 dinars.