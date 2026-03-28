Plus de 100 artisans et artisanes, venus des différentes régions de la Tunisie, prennent part à la 42e édition du Salon de la création artisanale, qui a démarré, vendredi, et se poursuivra jusqu’au 5 avril, au Parc des expositions du Kram.

Le salon propose plusieurs espaces, dont celui dédié à l’inspiration et au patrimoine artisanal, exposant des pièces rares masculines. Il abrite également la première Olympiade de broderie sur la jebba masculine, une compétition nationale mettant en valeur les différentes facettes de ce savoir-faire ancestral et visant à promouvoir les spécialités artisanales authentiques, avec la participation de 12 artisans et artisanes.

Un espace innovation est, en outre, aménagé pour permettre aux jeunes entrepreneurs de présenter leurs projets, valoriser leurs créations et nouer des partenariats avec les différents acteurs du secteur.

Un espace consacré à la culture, aux arts et à l’artisanat expose, par ailleurs, les œuvres d’un groupe d’artistes plasticiens, dans le but de promouvoir les talents, valoriser le patrimoine et renforcer le sens esthétique.

Cette édition prévoit également un pavillon gratuit dédié à la présentation des projets de 80 artisans nouvellement installés, issus de toutes les régions du pays, dont la majorité sont diplômés de l’enseignement supérieur et des centres de formation professionnelle.

Le salon se distingue aussi par sa dimension internationale, avec la participation de plusieurs pays frères et amis, notamment 16 artisans d’Algérie ainsi que 4 artisans de chacun de l’Arabie saoudite et de la République arabe d’Égypte.

D’autres espaces sont également proposés, dont un espace dédié à la poterie rurale des artisanes de Sejnane, un espace réservé aux artisans en situation de handicap, un espace pour les structures d’appui présentant les programmes et services destinés au secteur, ainsi que des espaces consacrés à la numérisation, aux programmes de coopération internationale, aux entreprises communautaires, à la presse et aux médias, en plus d’un espace commercial.