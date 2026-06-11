Les quantités de céréales récoltées, à l’échelle nationale, à la date du 9 juin 2026, ont atteint environ 1374 millions de quintaux, dont 1346 millions de quintaux de céréales destinés à la consommation et 28 000 quintaux de semences sélectionnées, a annoncé l’Office des Céréales de Tunisie, dans un communiqué, publié jeudi.

En effet, la campagne de moisson de céréales 2026 a démarré le 28 mai, dans le gouvernorat de Kairouan, et se poursuivra avec un rythme plus accéléré, dans les autres régions productrices du pays, dans les prochains jours.

L’Office a, en outre, fait état de la mise en exécution du programme de transport de céréales vers les silos centraux et les unités de transformation, afin de répondre aux besoins mensuels de consommation du pays, et faciliter la maitrise de la pression sur les centres de collecte.

Il a appelé, dans ce cadre, les différents intervenants à l’impératif de respecter les procédures de sécurité et de prendre les mesures préventives nécessaires pour protéger les récoltes et assurer les meilleurs conditions pour les opérations de collecte, de transport et de stockage.