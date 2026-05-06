Le projet Creative Tunisia (La Tunisie créative), initiative phare pour le soutien à l’artisanat et au design en Tunisie, a été officiellement clôturé, mardi, à Tunis.

Ce projet, mis en œuvre au cours de la période 2020-2025, a mobilisé un budget total de 9 millions d’euros. Il a été financé par l’Union européenne et la Coopération italienne et mis en œuvre par l’ONUDI en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat Tunisien dans le cadre du programme européen “Tounes Wijhetouna” (La Tunisie est notre destination).

Présidée par le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, la cérémonie de clôture qui a réuni plus de 200 participants, a été l’occasion pour dresser le bilan de ce projet qui visait à renforcer les chaînes de valeur artisanales et à moderniser les industries créatives.

Intervenant, le représentant de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) à Tunis, Lassaâd Ben Hassine, a souligné l’importance des dimensions économique, sociale et humaine du projet qui a favorisé le développement d’une nouvelle approche de développement économique territoriale, le renforcement des capacités des artisans, designers et étudiants, la professionnalisation des entreprises, l’intégration de la culture du design, l’amélioration des infrastructures existantes et le développement de nouvelles opportunités commerciales.

Le projet a également introduit et consolidé des bonnes pratiques durables telles que la collaboration entre artisans et designers, la valorisation des produits, l’amélioration continue de la qualité, ainsi que des stratégies d’accès aux marchés nationaux et internationaux adaptées à chaque chaine de valeur.

Ben Hassine a, par ailleurs, précisé que ce projet a permis de renforcer et de structurer 17 chaînes de valeur, avec un ancrage territorial couvrant 18 gouvernorats. Il a accompagné 18 associations actives dans les secteurs de l’artisanat et du design et contribué à la mise en place de 6 hubs créatifs, lesquels fonctionnent désormais comme des leviers essentiels pour soutenir l’innovation et favoriser les synergies entre les acteurs du secteur.

“Il a, en outre, bénéficié à plus de 3 000 acteurs, parmi lesquels artisans, designers, entreprises artisanales étudiants qui ont bénéficié d’une assistance technique et professionnelle pour moderniser leurs pratiques et améliorer leur compétitivité, fourni l’accompagnement nécessaire à plus de 200 entreprises actives dans le secteur et favorisé la création d’environ 40 nouvelles entreprises”.

Creative Tunisia a ainsi démontré que l’artisanat tunisien peut constituer un véritable moteur de croissance, d’emploi et d’exportation. Le vrai défi est désormais de capitaliser sur les progrès accomplis et de les généraliser à l’échelle nationale et internationale, a-t-il conclu.