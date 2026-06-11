Une unité de production d’électricité à partir des déchets ménagers devrait être inaugurée à Djerba avant la fin du mois de juin, a annoncé Khamis Oueslati, directeur des déchets industriels et spécifiques à l’Agence nationale de gestion des déchets.

S’exprimant ce jeudi sur les ondes de la Radio nationale, il a précisé que cette installation permettra de traiter environ 6 000 tonnes de déchets organiques par an.

Khamis Oueslati a également rappelé l’inauguration du projet pilote de production d’électricité à partir des déchets ménagers au centre d’enfouissement contrôlé de Oued Laaya, dans le gouvernorat de Sousse. Ce projet consiste en la mise en place de la première unité de production d’énergie verte, dotée d’une capacité de 50 kilowatts par heure.

Par ailleurs, il a souligné que les efforts se poursuivent pour créer de nouvelles unités de valorisation et de traitement des déchets avant leur enfouissement.