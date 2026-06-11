Vingt startups technologiques tunisiennes et 200 opérateurs agricoles venus des différentes régions du pays ont pris part à une Journée B2B “Startups Agricoles – Investisseurs Agricoles” organisée, jeudi, à Tunis par l’Agence de promotion des investissements agricoles, sur le thème “Investir dans la technologie pour une agriculture résiliente”.

Cette journée a été structurée autour de cinq segments thématiques à savoir la technologie agricole, la technologie de l’environnement, la technologie de la santé terre /sol, les innovations techniques dans le secteur de l’alimentation animale/santé animale et les nouvelles technologies dans les domaines de l’aquaculture et de la pêche.

L’objectif principal étant de créer des liens directs et opérationnels entre startups technologiques et agriculteurs pour transformer les innovations en solutions concrètes sur le terrain et favoriser la transition vers une agriculture durable et résiliente, d’améliorer la visibilité des solutions technologiques développées par les startups et d’identifier les technologies les plus adaptées à chaque filière agricole. Un suivi des contacts noués dans le cadre de cette journée sera assuré par l’APIA à court et moyen termes pour les transformer en partenariats concrets.

Le secteur agricole tunisien fait, en effet, face à de multiples défis, notamment le changement climatique, la durabilité des systèmes de production, la gestion des ressources en eau, l’amélioration de la productivité à travers la préservation de la santé des sols, des terres et des animaux, ainsi que la traçabilité et la commercialisation des produits agricoles. Des startups agricoles ont émergé ces dernières années et développent des solutions innovantes orientées vers l’agriculture, mais, malgré leur fort potentiel, ces innovations peinent encore à établir un lien direct et opérationnel avec les investisseurs agricoles, ce qui limite leur impact réel sur le terrain.

Présidant cette journée, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh a soulevé la nécessité d’une modernisation profonde du secteur agricole en s’appuyant sur l’innovation et les partenariats avec les startups.

Selon lui, les startups ont prouvé leur capacité à offrir des solutions concrètes dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la gestion rationnelle de l’eau et le déploiement de l’irrigation intelligente, l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits, la numérisation et l’intelligence artificielle dans les services agricoles et la valorisation des produits agricoles.

Le ministre a également confirmé l’engagement de son département à soutenir les initiatives pionnières dans ce sens, à encourager l’investissement privé, à renforcer les liens entre la recherche scientifique et le secteur agricole afin d’établir un système agricole durable et résilient face aux défis actuels.

De son côté, la directrice générale de l’APIA, Inji Doggui Hanini a mis l’accent sur l’impératif d’une transition vers des investissements agricoles durables, intelligents et responsables face aux défis majeurs auxquels le secteur agricole est confronté aujourd’hui, notamment la pénurie d’eau, le changement climatique et l’augmentation des coûts de production.

Elle a, à ce titre, affirmé l’engagement de l’agence à moderniser le secteur agricole en encourageant l’innovation et l’utilisation de solutions technologiques intelligentes et en accompagnant les startups dont les activités sont directement orientées vers l’agriculture.

Ces startups, au nombre de 50 actuellement selon elle, bénéficient d’un accompagnement ciblé, de formations spécifiques visant à faciliter leur accès aux marchés et aux financements, d’une priorité en matière de participation aux foires, salons et concours organisés par l’agence.