Le commissariat régional de l’artisanat de Tozeur a conclu une série d’accords de partenariat avec plusieurs structures publiques. L’objectif est de diversifier les opportunités de formation au profit des artisans et leur donner accès à des mécanismes de commercialisation des produits, selon la directrice régionale, Souhir Ben Ayed.

Il s’agit notamment d’un accord de partenariat entre le commissariat régional de l’artisanat et la Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest, signé récemment. Cet accord vise à accompagner les artisans, les entreprises artisanales et les associations afin d’améliorer leur compétitivité et de les aider à commercialiser leurs produits, a précisé Ben Ayed.

En vertu de cet accord, le commissariat régional de l’artisanat assurera l’accompagnement technique, facilitera l’accès aux programmes d’aide publique et contribuera à l’organisation de cycles de formation et de séminaires. De son côté, la Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest s’est engagée à organiser des ateliers et des cycles de formation au profit des artisans et des entreprises artisanales, en plus de rechercher des opportunités de financement et de nouveaux partenariats au service du secteur, a-t-elle affirmé.

Une autre série d’accords sera signée dans le cadre du programme 2026.

Dans le cadre de ce programme, les artisans bénéficient d’accords leur permettant de former de jeunes artisans ou de nouveaux stagiaires, contribuant ainsi à la qualification du plus grand nombre possible de demandeurs d’emploi, leur permettant d’acquérir des compétences professionnelles et techniques dans diverses spécialités. Cela favorise leur insertion dans la vie professionnelle et renforce l’esprit d’initiative et l’emploi.

Récemment, six accords ont été signés au profit d’artisans et d’entreprises artisanales de la délégation de Tozeur dans diverses spécialités dont la broderie, et la fabrication de bijoux.