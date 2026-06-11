La célébration, le 5 juin 2026, en Tunisie, de la Journée mondiale de l’environnement a été marquée par l’annonce d’une avancée environnementale majeure consistant en le démarrage d’un projet de développement des ressources en eau non conventionnelles.

Il s’agit de la réutilisation des eaux usées et épurées de la station d’assainissement de l’ONAS, El Hessiane (Kalaat Andalous Gammarth nord) dans l’irrigation d’espaces verts et d’un parcours de golf appartenant à la société d’investissement : Tunis Bay Project Company.

Ce groupe financier, qui gère, entre Raoued et Kalaat el-Andalous, un projet touristico immobilier couvrant plus de 520 hectares se propose, à travers ce projet, de lancer au gouvernorat de l’Ariana, un modèle d’urbanisme pionnier plaçant la durabilité au cœur de son développement, à travers l’économie circulaire et l’optimisation des ressources.

Ce projet de réutilisation des eaux usées épurées, objet d’un contrat conclu entre l’ONAS et Tunis Bay Project Company, va mobiliser un investissement global de 3,3 MDT. A signaler que Tunis Bay Project Company a pris en charge la construction de sa station de pompage au sein du la station principale d’El Hessiane ainsi que la pose des conduites d’irrigation devant acheminer l’eau vers les espaces verts du complexe.

Selon Majid Al Khan, Gérant de la société Tunis Bay Project, ce projet illustre l’engagement du groupe à contribuer à « l’édification d’un modèle de ville intelligente intégrant l’économie circulaire » .

ABS