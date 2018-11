La Bourse de Tunis a entamé, la séance de lundi, dans un territoire négatif, le Tunindex affiche une baisse de 0,14 % à 7 284,68 points, dans un volume d’échanges de 0,918 MD.

A la hausse, le titre SERVICOM gagne 4,30% à 2,18 D, suivi par les titres ELECTROSTAR et ICF qui avancent respectivement de 3,79 % et 2,99 % à 1,64 D et 158,32 D.

En baisse, le titre BTE recule de 2,99 % à 11,68 D, tout comme les titres HEXABYTE et SOTETEL qui ont régressé respectivement de 2,83 % et 2,38 % à 5,82 D et 3,27 D.