La Bourse de Tunis débute la séance de vendredi dans le vert, où le Tunindex gagne 0,19% à 7 317.95 points, dans un volume d’échanges de 0,309 MD, selon Mena capital partners (MCP).

A la hausse, le titre TUNISAIR grimpe de 3,38 % à 0,610 D suivi par le titre SANIMED et TUNIS RE qui avancent respectivement de 2,92 % et de 2,77 % à 1,76 D et à 7,40D.

A la baisse, le titre GIF FILTER recule de 2,94 % à 0,99 D, tout comme les titres UADH et SOPAT qui baissent respectivement de 2,70 % et de 1,86 % à 1,80 D et de 1,58D.