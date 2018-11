La Bourse de Tunis débute la séance de mercredi sur une note négative, où le Tunindex perd 0.37 % à 7 327.96 points, dans un volume d’échanges de 2.290 MTND.

A la hausse, le titre SOTUMAG enregistre une progression de 3.01 % à 2.73 TND suivi par le titre STAR et ESSOUKNA qui avancent respectivement de 2.86 % et 2.00 % à 139.50 TND et 2.55 TND.

A la baisse, le titre UADH décline de 3.78 % à 1.78 TND tout comme les titres SOTEMAIL et DELICE HOLDING qui baissent respectivement de 2.94 % et 2.63% à 1.65 TND et 14.80 TND.