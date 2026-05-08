Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du Travail (UGTT) Slaheddine Selmi, a souligné vendredi que la centrale syndicale est fermement attachée à la préservation de la société tunisienne d’acconage et de manutention (STAM) exprimant son refus catégorique de toute tentative de cession.

Il a indiqué au cours d’un rassemblement des travailleurs de la STAM, que les quais ont été construits par l’état tunisien avec des fonds de la communauté nationale et doivent être exploités par cette entreprise publique.

Le secrétaire général de l’UGTT a affirmé au cours de ce rassemblement, que les travailleurs ont le droit de défendre l’entreprise publique, considérée comme un acquis du peuple tunisien, mettant en garde contre les risques de privatisation et de fragmentation des activités de certaines entreprises publiques, à l’instar de la Société Tunisienne d’électricité et de Gaz.

Selmi a précisé que cette réunion n’a pas pour but de revendiquer des augmentations salariales ou syndicales et s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’UGTT visant à soutenir les entreprises publiques et à les préserver contre les cessions.

Il a salué le rôle des travailleurs dans la défense de leur entreprise, qui, a-t-il dit honore tous les syndicalistes et consacre les valeurs de la centrale syndicale.

Il convient de rappeler que l’UGTT maintient fermement sa position de refus catégorique concernant la cession ou la privatisation des entreprises publiques, la qualifiant de “ligne rouge” à ne pas franchir.