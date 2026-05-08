Une journée de formation vient d’être organisée au profit des professionnels de la santé des régions de Gabès, Kébili et Médenine en vue de les accompagner dans l’utilisation de la plateforme NAJDA.tn.

Selon une publication diffusée ce vendredi sur la page officielle de l’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé (INEAS), qui a apporté sa contribution à cette journée, cette action vise à renforcer l’utilisation de l’application NAJDA.tn afin de garantir une meilleure prise en charge du syndrome coronarien aigu et une coordination plus efficace entre les différents intervenants du parcours de soins.

“L’INEAS réaffirme ainsi son engagement de proximité auprès des professionnels de santé, sur l’ensemble du territoire tunisien, afin de promouvoir une culture de qualité, de performance et de sécurité des patients”, lit-on de même source.

Lancée le 17 mai 2025 dans les gouvernorats de Médenine, Tataouine, Kébili et Tozeur, la plateforme “Najda.tn” a été généralisée en août 2025 à l’ensemble du pays, dans le cadre de la numérisation de la prise en charge des urgences cardiaques.

La plateforme a été développée en partenariat avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire et l’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé.

Le projet comprend également la mise à disposition d’équipements numériques modernes dans les services de cardiologie, les urgences et les ambulances du SAMU, ainsi que la formation du personnel médical à leur utilisation.

L’objectif étant de garantir aux patients des interventions rapides et efficaces sur l’ensemble du pays.

Selon la direction régionale de la santé de Tunis, depuis le lancement de la plateforme Najda.tn jusqu’au mois d’avril dernier, environ 2000 cathétérismes cardiaques et 280 thrombolyses ont été réalisées sur un total de 3000 patients enregistrés.

Le délai d’intervention a été ramené à moins de quatre heures dans près de 90% des cas, d’après la même source.