La Bourse de Tunis a débuté la séance du mardi dans le vert , le Tunindex a légèrement grimpé de 0,03% à 7 502,82 points dans un volume total de 0,977 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, MENA Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre TELNET gagne 1,41% à 8,60 D suivi par SOTUVER et BT qui augmentent respectivement de 1,21% et 1,02% en s’échangeant à 8,32 D et 7,90 D.

A la baisse, le titre ESSOUKNA recule de 2,83% à 2,40 D, tout comme MODERN LEASING et SIPHAT qui baissent respectivement de 2,73% et 2,40% à 2,85 D et 2,84 D.