Le marché boursier poursuit sa lancée positive. L’indice vedette a enregistré une progression de 1,3 % à 19 807,27 points dans un volume bien garni de 19,3 MD, portant sa performance depuis le début de l’année à 47,3 %, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA VIE s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume de 54 mille dinars, l’action s’est envolée 6 % à 10,460 D.

Le titre AMEN BANK a affiché une bonne prestation sur la séance. L’action a signé une progression de 5,6 % à 83,500 D. La valeur a drainé un important flux de 1,4 MD sur la séance.

Le titre MAGASIN GENERAL a accusé la moins bonne performance de la séance. L’action a reculé de -4,5 % à 13,370 D, tout en alimentant le marché avec un flux dérisoire de 1 mille dinars.

Le titre STIP a terminé la séance sur une note négative. L’action a fléchi de -4,5 % à 10,270 D. La valeur a mobilisé des échanges réduits de 7 mille dinars sur la séance.

TELNET a été la valeur la plus convoitée de la séance. Le titre a perdu 0,9 % à 12,600D, en alimentant le marché avec des capitaux de l’ordre de 3,2 MD.