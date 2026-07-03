Le marché boursier a clôturé la séance de jeudi sur une note positive. L’indice de référence a gagné 0,15 % à 19 841,33 points dans un volume soutenu de 10,6 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ICF a chapeauté le palmarès de la cote. L’action s’est envolée de 6 % à 156,750 D, dans un volume de 484 mille dinars.

Le titre TELNET s’est illustré parmi les meilleures performances de la séance. L’action a pris 6 % à 12,930 D, tout en drainant des échanges de 916 mille dinars.

Le titre OFFICEPLAST a affiché un parcours décevant sur la séance. L’action s’est délestée de 5,9 % à 1,6 D, dans un volume de 30 mille dinars.

Le titre LAND’OR s’est mal comporté sur la séance. L’action a reculé de 5,3 % à 15,510 D. La valeur amassé un flux de 198 mille dinars sur la séance.

Le titre AMEN BANK a particulièrement animé la séance. L’action a pris 2,9 % à 86,9 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 2,8 MD.