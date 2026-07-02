La Bourse de Tunis (BVMT) a annoncé, jeudi, que les opérations de rétablissement de son centre informatique principal ont été entièrement achevées, et que les activités de marché se déroulent désormais dans des conditions normales, et ce, après un incident technique d’origine électrique, qui avait affecté, dimanche 28 juin 2026, certaines infrastructures de son centre informatique principal.

La BVMT a rassuré, également, que son site web institutionnel est de nouveau pleinement opérationnel, ajoutant que « l’ensemble des services en ligne, des informations de marché, des communiqués et des publications sont à nouveau accessibles dans les conditions habituelles ».

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a précisé, de son côté, que « dès la détection de cet incident, les équipes techniques de la Bourse de Tunis ont immédiatement mis en œuvre les procédures prévues à cet effet et engagé les opérations de diagnostic et de rétablissement nécessaires ».

« Des investigations approfondies sont actuellement en cours afin d’en déterminer avec précision les causes et d’identifier, le cas échéant, toute mesure complémentaire susceptible de renforcer davantage les dispositifs de prévention, de surveillance et de résilience des infrastructures », a encore noté le CMF.

Et de préciser que « conformément à son Plan de Continuité d’Activité (PCA), la Bourse de Tunis a procédé à l’activation de son site de secours, les 29 et 30 juin, ainsi que le 1er juillet 2026, ce qui a permis d’assurer la continuité des opérations de marché dans des conditions de sécurité, de fiabilité et de performance conformes à ses exigences opérationnelles.