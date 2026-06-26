Le marché boursier a affiché une hausse soutenue de 2,09 % à 19 553,54 points, dans un volume de 18,1 MD, portant ainsi sa performance annuelle à 45,4 %, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTETEL continue à faire l’objet d’un engouement marqué de la part des investisseurs.

L’action du spécialiste des réseaux des télécommunications s’est envolée de 6 % à 22,670 D, dans un flux de 1,5 MD.

Le titre STAR s’est également bien distingué sur la séance. L’action s’est bonifiée de 5 % à 86 D. La valeur a drainé des échanges de 721 mille dinars sur la séance.

Le titre STIP a inscrit la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action s’est délestée de 4,4 % à 10,750 D. La valeur a été échangée à hauteur de 7 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre SOTIPAPIER a affiché une performance boursière décevante aujourd’hui. L’action a reculé de 4,3 % à 2,7 D. La valeur a amassé de maigres volumes de 54 mille dinars sur la séance.

Valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la séance, BIAT a alimenté le marché avec des capitaux de 4,8 MD. L’action de la banque a terminé la séance sur une note positive, signant une avancée de 4,7 % à 167 D, au terme de la séance.