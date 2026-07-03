Après avoir affiché un parcours exemplaire sur les dernières semaines, le marché boursier semble désormais s’inscrire dans une phase de consolidation, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs. Le TUNINDEX a enregistré, sur la semaine du 29 juin au 3 juillet, une légère progression de 0,1 % à 19 835,16 points. Depuis le début de l’année, le marché cumule, ainsi, une embellie remarquable de 47,3 %.

En l’absence de transactions de blocs, la semaine écoulée a été marquée par une décélération du rythme des échanges. Une enveloppe de 59,8 MD a été transigée sur le marché, soit une moyenne quotidienne de près de 12 MD.

Analyse des valeurs

Le titre HANNIBAL LEASE s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action du leaseur a enregistré une hausse soutenue de 24,3 % à 11,240 D. La valeur a brassé un volume global de 631 mille dinars sur la semaine.

STA a figuré parmi les plus fortes hausses de la semaine. L’action a enregistré une progression de 11,1 % à 94,990 D. Sur la semaine passée, la valeur a animé le marché avec des échanges relativement fournis de 1,1 MD.

Le titre SIAME s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a accusé une correction de -5 % à 4,750 D. La valeur a été transigée à hauteur de 100 mille dinars seulement sur la semaine.

Le titre WIFACK INTERNATIONAL BANK a figuré parmi les moins bonnes performances de la semaine. L’action a essuyé une régression de 4,9 % à 7,8 D, et ce, dans un flux hebdomadaire de 70 mille dinars.

PGH a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la semaine. L’action s’est bonifiée de 0,9 % à 28 D. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux hebdomadaires bien garnis de 12,1 MD.